ABD, Gül'ün 'Suriye sözleri'ni çok sert buldu...

T24 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Suriye konusundaki açıklamasını, "Türkiye'nin sabrının tükendiğine yönelik çok sert bir açıklama" olarak nitelendirdi.



Nuland, günlük basın toplantısında, Suriye'ye yaptırımlar konusunda Türkiye ile iletişimlerinin nasıl olduğuna yönelik soru üzerine ileriye yönelik yapılması gerekenler konusunda Türkiye'nin kendi kararını kendisinin vereceğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Suriye ile ilgili açıklamalarını hatırlatan Nuland, "Gül'ün Türkiye'nin sabrının tükendiğine dair çok sert bir açıklama yaptığını" ifade etti.



Nuland, ABD olarak tüm müttefik ve partnerlerini, "ABD'nin Suriye rejiminin siyasi ve ekonomik ilişkilerini daraltmada yaptıklarına çok dikkatli bakmaya ve buna uyum sağlamaya" çağırdıklarını kaydetti.



Sözcü Nuland, bir gazetecinin "Rusya'nın, Irak'ın kuzeyindeki Türk askeri üssüne dair fotoğraflar yayımladığını belirterek, Türk askerlerinden, Irak'taki Amerikan askerleri sonrasında bölgede güvenliği sağlamaları yönünde bir beklentileri olup olmadığına" yönelik soru üzerine bunun, komşu olarak Türkiye ile Irak'ın ele alması gereken bir konu olduğunu söyledi.



ABD olarak, iki ülkenin açık diyalog içinde olmasını istediklerini belirten Nuland, Türkiye ile Irak arasında daha iyi ve güçlü diyaloğun olmasına yardımcı olmak için de çok çalıştıklarını ifade etti.





