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Dünya

ABD: Gülen'le ilgili dosyalar henüz 'resmi iade başvurusu' yerine geçmedi

Türkiye'den ulaşan ilk belgeler şartlarla örtüşmediği için Türk makamlarına geri yollanmıştı

05 Ağustos 2016 11:46

ABD Dışişleri Bakanlığı, Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili kendilerine çeşitli sayıda dosyanın ulaştığını ve ABD Adalet Bakanlığı'nın bu belgelerin resmi iade isteği şartlarıyla örtüşüp örtüşmediğini anlamaya çalıştığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, "Türkiye'den resmi başvuruyu yaptıklarına dair açıklamalar geliyor. Fakat biz hala bunu 'dosyaların resmi iade isteği şartlarıyla örtüşüp örtüşmediğini' anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Toner, günlük basın toplantısında, Türkiye'de 15 Temmuz'daki darbe girişimini organize ettiği iddia edilen Fethullan Gülen'in iadesine ilişkin konuştu.

Toner, Türkiye'nin kendilerine çeşitli sayıda belgeler sunduğunu belirterek, halen bu belgeler üzerine çalıştıklarını söyledi. 
Belgelerin incelenmesinin zaman alacağına dikkati çeken Mark Toner, "Şu anda benim anladığım kadarıyla Adalet Bakanlığı kendilerine iletilen bu belgelerin resmi iade isteği şartlarıyla örtüşüp örtüşmediğini anlamaya çalışıyor" dedi.

 

"Henüz sonuca varılmadı"

 

Sözcü Toner, "Türkiye'den resmi başvuruyu yaptıklarına dair açıklamalar geliyor. Fakat biz hala bunu 'dosyaların resmi iade isteği şartlarıyla örtüşüp örtüşmediğini' anlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Toner, ABD Dışişleri Bakanlığına konuya ilişkin Türkiye'den daha önce belgeler ulaştığını, fakat bu belgelerin resmi iade isteği şartlarıyla örtüşmediğini Türk makamlarına ilettiklerini ve daha sonra kendilerine Türk hükümeti tarafından yeni belgeler ulaştığını belirtti. 

Mark Toner, "Şu anda inceliyoruz. (ABD Adalet Bakanlığı) Tam isteğin olup olmadığını anlamaya çalışıyorlar ve bu konuda bir sonuca henüz varılmadı" diye konuştu.

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