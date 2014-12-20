'ABD Gülen'i iade eder mi?' sorusuna yanıt...

ABD, Türk hükümetinin, hakkında tutuklama kararı çıkarılan, Fethullah Gülen'in iadesini isteyip istemediğine yönelik soruyu yanıtlamadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, Amerikalı bir gazetecinin, "Türk mahkemesi, taraftarları hükümeti devirmeye çalışmakla suçlanan Fethullah Gülen için tutuklama kararı çıkardı. Türk hükümeti iade istedi mi? İstedilerse, ABD Fethullah Gülen'i iade eder mi" sorusuna karşılık, bu tür soruları ilke olarak yanıtlamadıklarını söyledi. Psaki, "Haberleri gördük. Politikamız gereği, Dışişleri Bakanlığı, iade taleplerine ilişkin yorum yapmaz, iade talebi yapıldığını onaylamaz ya da iade talebi yapılmış olduğunu inkâr etmez. Ayrıntıları Türk hükümetine sormalısınız" dedi.

Nazif Albayrak’ın DHA’daki haberine göre, Psaki, aynı gazetecinin "Türk hükümetinin ya da mahkemelerinin, hukuksal sistemi muhalifleri ve karşı fikirde olanları bastırmak için kullanıyor mu" sorusunu ise, "Genel olarak konuşursak, bu konulara ilişkin kaygılarımızı daha önce dile getirmiştik. Bu özel konu için, daha önce söylediklerimizden başka bir şey yok" diye yanıtladı.