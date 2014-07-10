T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD gizli servis temsilcisine sınırdışı

Almanya, ülkede bulunan ABD gizli servisinin üst düzey görevlilerini sınırdışı etme kararı aldı.

10 Temmuz 2014 20:29


Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert, perşembe günü yaptığı açıklamada Berlin'deki ABD Büyükelçiliği'nin gizli servis üst düzey görevlilerine ülkeyi terk etmelerinin bildirildiği haberini teyit etti.

Steffen Seibert, Almanya'nın kararına gerekçe olarak deşifre olan iki ajanı ve yaklaşık bir yıldır tartışmaları süren NSA'in dinleme skandalını gösterdi. Tüm bu faaliyetlerin hükümet tarafından fazlasıyla ciddiye alındığını belirten Seibert, iki ülke arasındaki sıkı işbirliğinin de devam edeceğini vurguladı.

Yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın vatandaşlarının ve yurtdışındaki birliklerinin güvenlik çıkarları kapsamında, Batılı ortakları ve özellikle de ABD ile işbirliğinin güven içinde devam etmesinin gerekli olduğu ifade edildi. Ancak bu bakımdan karşılıklı güvenin önemli olduğuna dikkat çekilerek, Almanya'nın bunu sürdürmeye hazır olduğu ancak bunu en yakın partnerlerinden de beklediği kaydedildi.

Almanya'nın sınır dışı talebine yönelik henüz ABD makamlarından bir açıklama yapılmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaABDSteffen SeibertBerlin ABD BüyükelçiliğiSeibert AlmanyaNSASeibertBatılıDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/RTRD GA/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24