ABD gizli servis temsilcisine sınırdışı



Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert, perşembe günü yaptığı açıklamada Berlin'deki ABD Büyükelçiliği'nin gizli servis üst düzey görevlilerine ülkeyi terk etmelerinin bildirildiği haberini teyit etti.

Steffen Seibert, Almanya'nın kararına gerekçe olarak deşifre olan iki ajanı ve yaklaşık bir yıldır tartışmaları süren NSA'in dinleme skandalını gösterdi. Tüm bu faaliyetlerin hükümet tarafından fazlasıyla ciddiye alındığını belirten Seibert, iki ülke arasındaki sıkı işbirliğinin de devam edeceğini vurguladı.

Yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın vatandaşlarının ve yurtdışındaki birliklerinin güvenlik çıkarları kapsamında, Batılı ortakları ve özellikle de ABD ile işbirliğinin güven içinde devam etmesinin gerekli olduğu ifade edildi. Ancak bu bakımdan karşılıklı güvenin önemli olduğuna dikkat çekilerek, Almanya'nın bunu sürdürmeye hazır olduğu ancak bunu en yakın partnerlerinden de beklediği kaydedildi.

Almanya'nın sınır dışı talebine yönelik henüz ABD makamlarından bir açıklama yapılmadı.