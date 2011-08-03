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Dünya

ABD, GİZLİ BELGE YAYIMLADI MIAMI (A.A)

03 Ağustos 2011 02:38

-ABD, GİZLİ BELGE YAYIMLADI MIAMI (A.A) - 02.08.2011 - ABD'nin bir bölümünü daha yayımladığı 1961'deki Domuzlar Körfezi çıkarmasıyla ilgili gizli belgeler, Guatemala hükümetinin sağladığı yakın desteği ortaya çıkardı. Merkezi Washington'da bulunan bağımsız Ulusal Güvenlik Arşivi'nin Nisan ayında yaptığı başvuru üzerine dün, Küba'da Fidel Castro yönetimin devrilmesi amacıyla 1961'de sürgün Kübalıların yaptığı CIA destekli başarısız işgal girişimiyle ilgili gizli belgelerin bir bölümü daha yayımlandı. AP ajansının haberine göre, yeni açıklanan belgelerde, ABD ile sürgündeki Kübalıların saldırı için eğitildiği Guatemala arasındaki yakın işbirliğinin ayrıntıları yer alıyor. Belgelere göre dönemin Guatemala Devlet Başkanı Başkanı Ydigoras Fuentes kendi askerlerinin de saldırıda yer almasını istedi ve Ydigoras'ın halkın desteğini alamayan ordu destekli hükümeti, Guatemalalı isyancıların bir dizi saldırısıyla karşı karşıya kalınca da ABD'den napalm bombaları istedi. Habere göre ABD, napalm bombası isteğine olumsuz yanıt verdi.

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