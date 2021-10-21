ABD Gıda ve İlaç Dairesi, üçüncü dozda farklı Covid aşıları kullanılmasını onayladı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), insanların üçüncü doz Covid-19 aşısını, önce oldukları iki dozdan farklı bir aşıyla yapılabileceğini açıkladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, FDA, ilk olarak geçen ay Pfizer/BioNTech aşısı için verdiği üçüncü doz aşı kararını genişletti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) bu hafta görüşerek kimlerin üçüncü doz yaptırabileceği kararını verecek.

FDA, Moderna aşısında yaşlılar ve sağlık problemleri olanlara üçüncü doza ayrıca izin verdi. Ancak iki doz Moderna olanların üçüncü dozunun ilk iki dozdan yarım doz eksik bir şekilde uygulanmasına karar verildi.