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Dünya

ABD: Gerekirse Kuzey Kore'ye karşı askeri güç kullanacağız

ABD, nükleer ve balistik füze geliştirme programları nedeniyle, gerekirse Kuzey Kore'ye karşı askeri güç kullanabileceğini açıkladı

06 Temmuz 2017 13:11

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesi ardından BM'ye, yaptırımları sıkılaştıran yeni bir tasarı sunacaklarını söyledi.

Haley, ticari kısıtlamalara gidebileceklerini de belirtti.

Kuzey Kore'nin son füze denemesi Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yasağına aykırı olduğu belirtiliyor.

Haley, Pyongyang'ın 'diplomatik çözüm olasılığı yolunu hızlı bir şekilde tıkadığını' belirtti ve ekledi: "ABD, kendimizi ve müttefiklerimizi korumak için tüm kapasitesini kullanmaya hazırdır. İmkânlarımızdan biri de kayda değer askeri gücümüzdür. Eğer kullanmamız gerekirse bunu kullanacağız ancak bu yönde gitmemek gerektiğini tercih ediyoruz."

Fransa'nın BM Büyükelçisi de Kuzey Kore'ye dair yeni bir tasarıya destek verdiklerini söyledi.

Füze denemesini kınayan Rusya ise, 'krizde askeri tedbirleri kullanma olasılığının devre dışı bırakılmasını' savunuyor.
Kuzey Kore son olarak Pazar günü bir balistik füze denemesi gerçekleştirmiş, füze Japon Denizi'ne düşmüştü.

ABD, füzenin uluslararası bir füze olduğu bilgisini doğrulamıştı.

 

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ABDKuzey KoreNikki Haleybalistik füze

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