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ABD Genelkurmay İkinci Başkanı Ankara'ya geliyor

Orgeneral Paul Selva'nın Ankara'daki temaslarında ana gündem IŞİD'le mücadele ve Türkiye'nin sınır güvenliği olacak

23 Kasım 2015 18:58

Suriye'de rejim güçlerinin Lazkiye kırsalındaki Bayırbucak Türkmenlerine yönelik Rusya destekli operasyonları sürerken ABD Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Paul Selva yarın Ankara'ya gelecek.

ABD Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Paul Selva'nın resmi temaslarına çarşamba günü başlaması ve bu kapsamda Genelkurmay Başkanlığı karargahında İkinci Başkan Orgeneral Yaşar Güler ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Selva'nın Ankara'daki temaslarında ana gündem IŞİD'le mücadele ve Türkiye'nin sınır güvenliği olacak.

ABD Genelkurmay İkinci Başkanı Selva'nın Ankara ziyaretinde Türkmen Dağı'na havadan Rusya'nın karadan ise Esad'a bağlı güçlerin sürdürdüğü saldırıların da gündeme gelmesi bekleniyor.

 

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