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Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı: Virüsler biyolojik silah olarak kullanılabilir

Milley, henüz terör örgütlerinin elinde böyle bir şey olmadığını sözlerine ekledi

02 Aralık 2020 22:00

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, virüslerin bir devlet veya terör örgütü tarafından biyolojik silah olarak kullanılma ihtimali konusunda kaygılarının olduğunu söyledi.

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