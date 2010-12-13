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Dünya

ABD GENELKURMAY BAŞKANI MULLEN MALİKİ İLE GÖRÜŞTÜ BAĞDAT (A.A)

13 Aralık 2010 17:53

-ABD GENELKURMAY BAŞKANI MULLEN MALİKİ İLE GÖRÜŞTÜ BAĞDAT (A.A) - 13.12.2010 - Irak'a gelen ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael Mullen, Başbakan Nuri El Maliki'yi yeni hükümeti kurma çalışmalarında sağlanan ilerleme dolayısıyla kutladı. Irak'taki tüm Amerikan askerlerinin 2011 yılının sonuna kadar çekilmesi beklenirken Amerikan birliklerini denetleyecek olan Oramiral Mullen, Irak'ta kalan ABD ordu tesislerini ziyaret ediyor. Irak Başbakanı Maliki ile Irak İçişleri Bakanı Cevad El Bolani, Irak ordusu ve emniyet birimlerinin ülkenin asayişi için 2011 sonunda "tek başına" hazır olmaya çalıştıklarını bildirdi. Mullen-Maliki görüşmesi hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

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