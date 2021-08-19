ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Afgan ordusu veya hükümetinin 11 günde çökeceğine dair hiçbir ibare yoktu

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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Afganistan ordu ve hükümetinin bu kadar hızlı düşeceğine dair hiçbir ibare görmediklerini ifade etti.

Milley, ordunun duruma plansız yakalandığı ile ilgili söylemleri kabul etmeyerek, ordu istihbaratının Kabil hükümetinin hızlı düşebileceğine dair değerlendirmeleri olduğunu, ancak bu kadar hızlı düşeceğine dair bir işaret olmadığını söyledi. 11 Ağustos'ta sızan ordu istihbaratı raporunda Kabil'in 90 gün içinde düşebileceği öngörülüyordu. Kabil, bu istihbarat raporu ortaya çıktıktan bir haftadan kısa süre sonra düştü.

Genelkurmay Başkanı, "Benim veya herhangi birinin gördüğü hiçbir şey bu ordu ve hükümetin 11 gün içinde düşebileceğine dair bir ibare içermiyordu" dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'le bir basın toplantısı düzenleyen Milley, şimdiki önceliklerinin Afganistan'daki ABD vatandaşlarını ülkeden çıkarmak olduğunu ifade etti.

Pentagon'un liderleri, Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlandığını ve tahliye uçuşlarının devam ettiğini söyledi. İkili, havalimanına gelmeyi başaramayan ABD'lilere ne olacağı ile ilgili sorulara yanıt vermekten kaçındı. ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü ülkedeki tüm ABD vatandaşları çıkarılana kadar ülkede asker bırakılacağını söylemişti.