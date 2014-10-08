ABD Genelkurmay Başkanı: Korkarım ki Kobanê düşecek

ABD Genelkurmay Başkanı Org. Martin Dempsey “Korkarım ki Kobanê düşecek” dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı General Martin Dempsey, ABC News’ten Marta Raddaz’a verdiği demeçte Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının kısa sürede Kobanê’ye ele geçirebileceğini söyledi.

IŞİD militanlarının kentin dışına yüklendiğini belirten Dempsey, Kobanê’deki gelişmelerle ilgili Türkiyeli mevkidaşı Orgeneral Necdet Özel ile konuştuğunu söyledi.

Türkiye'nin sınırın kendi tarafına IŞİD’in geçişini önlemek için güç yerleştirdiğini belirten Dempsey, "IŞİD bunu yapmayacak kadar akıllıdır" dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı, IŞİD'in Kobanê’ye Kürtlerden alması halinde Suriye'nin kuzey sınırının büyük bölümünü kontrol edeceğini kaydetti.

ABD’nin, IŞİD güçlerini Kobanê’den püskürtmek için hava saldırısı düzenlediğini belirten Dempsey, yaptıkları saldırıların sınırlı etkisinin olduğunu savunarak, "IŞİD, düşmanını öğreniyor ve nasıl manevra yapılacağını ve nüfusu nasıl kullanacağını ve gizleneceğini biliyor" dedi.

IŞİD savaşçılarını havadan vurmanın gittikçe güç hale geldiğini belirten Dempsey, “Elektronik aletleri kullanma konusunda daha da akıllanıyorlar. Daha önce yaptıkları gibi bayrak sallamıyorlar, büyük konvoylar halinde hareket etmiyorlar. Görünür ve tanımlanabilir karargahlar kurmuyorlar” dedi.

Dempsey, Kobanê’nin düşmesi halinde IŞİD’in ‘korkunç zulümler’ yapacağından şüphesi olmadığını söyledi.

BM Türkiye’yi uyardı

Birleşmiş Milletler Suriye Temsilcisi Staffan de Mistura ise “IŞİD Kobanê’ye alırsa büyük bir insani trajedi ve katliam yaşanması söz konusu. Ayrıca Türkiye'yi de tehdit eder hale gelecekler. Kararı Türkiye'ye bırakıyorum” dedi.