ABD Genelkurmay Başkanı: IŞİD'le mücadelede Taliban ile iş birliği yapabiliriz

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ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, ABD'nin Afganistan'da IŞİD ve diğer radikal İslamcı terör örgütleriyle mücadelede Taliban ile koordinasyon içinde çalışma ihtimalleri olduğunu belirtti.

ABD ordusu, geride kalan 3 haftada Kabil Havalimanı'ndan yapılan tahliye için Taliban komutanlarıyla koordine olmuştu. İş birliği, iki tarafta da tartışma konusu olmuştu.

Kabil Havalimanı'ndan Taliban'la çalışılmasına ilişkin olarak Milley, "Savaşta görevin riskini azaltmak için ne gerekiyorsa onu yaparsınız; her zaman yapmak istediğinizi yapamazsınız" diye konuştu.

Pentagon'da Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yaptığı basın toplantısında konuşan Milley, Taliban'ı "gaddar" olarak nitelendirirken, "söyledikleri gibi değişip değişmediklerini henüz bilmediklerini" ifade etti.

Biden yönetimi, gözetim ve belirli kişilere yapılacak hava saldırılarıyla IŞİD-K'yi kontrol altında tutmayı hedefliyor. Ancak ülkede dost askerler olmaması istihbarat toplamayı zorlaştıracak.

Milley, terör örgütlerine yapılacak saldırılarda Taliban'la iş birliği yapılabileceğini ifade etti.