ABD Genelkurmay Başkanı ile 54 km pazarlığı: PYD'yi böl, Rakka'ya in

İncirlik’te dün ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile görüşen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Türkiye’nin olası operasyonla ilgili hazırladığı iki planı mevkidaşına anlattı. İlk plan ÖSO güçlerinin Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad’dan girip PYD kontrolündeki bölgeden Rakka’ya yönelmesi. İkinci plan ise El Bab’dan Menbiç üzerinden Rakka’ya uzanmak.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberi şöyle:

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la Suriye’de DEAŞ’ın merkezi konumundaki Rakka’ya yönelik olası operasyonunun askeri teknik boyutunu, Ankara’nın değişik senaryo ve planlarını görüşmek üzere dün Türkiye’ye geldi. İki komutan, Ankara’da Genelkurmay Karargâhı’nda değil, Adana-İncirlik’teki üste görüştü. Rakka’nın yanısıra Türkiye’nin El Bab’da yürüttüğü operasyon ve PKK ile mücadelesinin de ele alındığı görüşmenin İncirlik’te yapılması, “Rakka operasyonunun harekât merkezinin İncirlik olabileceği” yorumlarına neden oldu. ABD liderliğindeki koalisyon gücüne ait ülkelerin savaş uçakları ile ABD’nin silahlı insansız hava araçları (İHA) çok önceden İncirlik’te konuşlanmış durumda.

MASADAKİ İKİ PLAN: Görüşmenin ana gündemini daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesinde olduğu gibi Rakka’nın DEAŞ’tan temizlenmesi oluşturdu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Orgeneral Akar, görüşmede Türkiye’nin olası operasyonla ilgili hazırladığı iki planı Dunford’a anlattı.

TEL ABYAD’DAN GİRİŞ: Birinci ve Ankara’nın öncelik verdiği plana göre, Türk ve ABD özel kuvvetleri, miktarı daha sonradan belli olacak komandolar ile Türkiye’nin eğittiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad’dan Suriye’ye girerek Rakka’ya sarkacak. Söz konusu bölge, terör örgütü PKK’ya yakın PYD’nin elinde olduğu için ABD’nin geçişte sorun yaşanmaması için PYD’yi ikna etmesi gerekecek. Geçiş için enlemesine yaklaşık 20 km’lik bir hat talep eden Türkiye’nin, sınırdan Rakka’ya kadar 54 km’lik mesafeyi tercih etmesinin en önemli nedenleri, “Hem PYD bölgesini fiili olarak ikiye bölmek, hem de arazi koşullarının uygun olması” olarak sıralandı.

ABD-PYD ORTAKLIĞI: Ancak askeri gözlemciler, Trump yönetiminin de Obama döneminde ciddi şekilde silahlandırılmış PYD’yi tamamen gözden çıkaracağına ihtimal vermezken, Trump’ın seçimler öncesi Suriyeli Kürtleri destekleyen açıklamalarını da hatırlatıyor. Bu nedenle ABD’nin bu plan için hem PYD, hem de Türkiye’yi ortak bir noktada buluşturma hesapları yapabileceği öne sürülüyor. Ankara ise ABD’den gelecek bu girişime karşı, büyük bileşenini PYD’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) içindeki Arap unsurlardan yararlanılmasından yana.

RUSYA İLE İŞBİRLİĞİ: Türkiye, SDG içindeki Arap unsurların Rakka’yı kuşatmasına sıcak bakıyor. Ancak Rakka’nın içine Türk ve ABD askerleri ile birlikte sadece ÖSO güçlerinin girmesi gerektiği şartını dile getiriyor. Askeri uzmanlar, PYD’nin yanısıra Rusya ile de işbirliği ve koordinasyonun şart olduğugörüşündeler.

EL BAB’DAN HAREKÂT: Ankara’nın ikinci planı ise El Bab’dan Rakka’ya ilerlemek. Ancak Menbiç üzerinden de geçen 180 kilometrelik güzergâhın dağlık olması, PYD unsurlarının yanısıra DEAŞ tehdidi içermesine dikkat çekiliyor. Orgeneral Akar, Menbiç’teki PYD unsurlarının Fırat’ın doğusuna geri çekilmesi şartını da hatırlattı.

9-10 bin kişilik güç

Ankara, Türk ve ABD askerlerinin dışında Rakka için büyük çoğunluğu ÖSO olmak üzere 9-10 bin kişilik güç hesabı yapıyor. Halen El Bab’da bulunan 2 bin 500 kişilik ÖSO gücünden bininin Rakka’ya kaydırılması hesaplanıyor. Diğer 7-8 binlik güç ise Türkiye’de Kırşehir-Hirfanlı ile Hatay’da devam eden eğitim programından sağlanacak. Her iki yerde de eğitim kamplarının tam dolu olduğu bildirildi. Ancak eğitimden geçenlerin donatılmasını ise ABD’nin karşılamasının şart olduğu vurgulandı. İki tarafın İncirlik buluşmasında yapılan değerlendirmelerle ilgili resmi niteliği olmayan raporlar yazıp siyasi iradeye sunulabileceği öne sürüldü. Bu raporların Erdoğan ile Trump arasında yapılacak bir sonraki görüşmede ele alınabileceği belirtiliyor.