ABD gemisine Gürcistan vizesi yok

ABD Başkanı Bush'un Gürcistan'a ABD donanmasına bağlı gemilerle insani yardım malzemesi gönderme sözü verdiği, ancak Washington'un Türkiye'den boğazları kullanma izni alamadığı iddia edildi



ABD'nin Rusya ile savaşta zarar gören Gürcistan'a destek için insani yardım malzemesi taşıyan gemiler göndermeyi istediği ancak Türkiye'nin ABD Donanması'na ait gemilerin Boğazları kullanılmasına izin vermediği iddia edildi.



ABD'de yayımlanan McClatchy grubuna bağlı gazetelerde yayımlanan haberer göre, ABD yönetiminden ismi açıklanmayan yetkilileri kaynak gösterdiği haberinde, ABD Başkanı George W. Bush'un, Gürcistan'a Amerikan Donanmas'ına bağlı gemilerle yardım gönderme sözü verdiğini ve ancak bu vaatte bulunmadan önce Türkiye'den İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kullanma iznini almadığını yazdı.



Gazete, "Ancak, bir NATO müttefiği olan Ankara, perşembe gecesine kadar ABD Donanması'na ait hiçbir gemiye Boğazlardan Gürcistan'a geçiş izni vermemişti" diye yazdı. Gazete, Bush'un aceleci davrandığını belirterek, "Yeni bir gaf mı? Bush, Gürcistan'a donanma yardımı sözünü çok erken verdi" başlığını kullandı.



'Hesabını bilmeden çek yazıyor'



Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, gazeteye yaptığı açıklamada, "Türkler yardımcı olmadılar. Mızmızlık yapıyor ve yanıt vermiyorlar" dedi. Üst düzey bir yönetim yetkilisi de, "Başkan, bankada neyi olduğunu bilmeden Gürcülere çekler yazıyordu" dedi. Bir başka yetkili de, "Başkan kamu önünde donanma güçlerinden söz ederek planlamanın önüne geçti. Önce anlaşmalardan doğan yükümlülüklere, Türklerle ve diğerleriyle ikili ilişkilerimize, su yolu kısıtlamalarına ve ne tür gemilerin uygun olacağına bakmamız gerekiyordu" diye konuştu.



Ankara'dan mesajlara yanıt yok



ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Mark Parris ise, "Türkler, ancak bir şey için onlara ihtiyacımız olduğunu fark ettiğimizde aklımıza geliyor. Bu da öyle bir durum olabilir" dedi. Gazete, Beyaz Saray ve Washington'daki Türk Büyükelçiliği'ne telefonla bıraktıkları mesajlara yanıt alamadıklarını belirtti.



ABD Başkanı Bush, geçen çarşamba günü yaptığı açıklamada, Amerikan ordusuna ait uçak ve gemilerle Gürcistan'a yardımda bulunacaklarını söylemişti. McClatchy gazetesi, ABD'nin bu sözü tutamamasının, eski Sovyet bloğu ülkelerini, olası bir Rus saldırısı karşısında ABD'ye güvenip güvenemeyecekleri konusunda şüpheye düşürebileceğini yazdı.



Gazete, Türkiye'nin 2003'teki Irak işgali sırasında da Amerikan ordusunun topraklarını kullanarak Irak'a geçmesine izin vermediğini hatırlattı.