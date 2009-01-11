ABD gazetelerinden Obama önerileri

Barack Obama 20 Ocak'ta yemin ederek görevi almaya hazırlanırken, ABD gazeteleri de o gün yaşanacak izdihama karşı önerilerini sıralamaya başladı



ABD’nin 44. Başkanı Barack Obama, 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlamaya hazırlanırken, önde gelen ABD gazeteleri şimdiden o gün yaşanacak trafik sıkıntısını ve alternatif yolları manşetlerden haber yapmaya başladı. Washington Post ve Washington Times, birinci sayfalarının yarısını kaplayan önceki günkü manşetlerinde 20 Ocak günü kapalı olacak yolları ve alternatiflerini haber yaparken, Newsweek dergisi de o gün alınması gereken tedbirleri sayfalarına taşıdı.



Dergiye göre, yemin töreni için tam 5 milyon kişi Washington’a akacak. Ancak metro, belediye otobüsleri, bisiklet, özel otomobille ve yaya olarak olanakları tek tek sıralayan dergiye göre, bu 5 milyon Amerikalı’dan ancak 2-3 milyonu şehre girmeyi başarabilecek. Dergi buradan yola çıkarak, kente geleceklere şu önerileri sıralıyor:



* Washington DC’de yaklaşık 11 bin otel odası var. Uzaktan gelecekseniz şimdiden birisini kapmaya bakın.

* Özel otomobilinizle kente girmeyi yahut arabanızda gecelemeyi unutun. Çünkü kentin hemen hemen tamamı o gün özel araç trafiğine kapanacak.



Geceden kamp kurmayı unut



* Metrokart alarak kuyruklara takılmaktan kaçının. Çünkü o gün herkes toplutaşıma araçlarına yükleneceğinden, gişelerde kilometrelerce kuyruk oluşacak. Gişelerin büyük bir bölümünün kapalı olacağını da unutmayın.



* Yemin töreninin yapılacağı Capitol’deki alana 240 bin civarında davetiyeli seyirci girebilecek. İsme yazılı olan bu davetiyelerle girebilmek için bile bir gece önceden kuyruğa girmeniz gerek. Çünkü yemin günü sabahı davetliler alana olağanüstü güvenlik kontrolünden sonra alınacak. O yüzden bir gece önceden kuyruğa girmekte fayda var.



* Yemin töreninin yapılacağı bölgeye yakın sokaklardaki kaldırımlarda 350 bin kişilik yer var. Yemin günü sabahı buralarda yer kapmak zor olacaktır. Ama buralarda bir gece önceden kamp kurup yer tutmayı unutun. Çünkü güvenlik gerekçesiyle tören sabahından önce kaldırımlarda insanların duraklamasına bile izin verilmeyecek.



* Yemin günü tören alanına giderken yanınızda çanta, şemsiye vb. gibi eşyalar bulundurmayın. Çünkü bunlar herkesten fazla güvenlik aramasına takılacağınız anlamına gelecek.



* Otellerde yer bulamayıp bir önceki geceyi kent merkezinin dışındaki sokaklarda geçirecek yaklaşık 3 milyon kişiden biriyseniz, her türlü yiyecek ve içeceğinizi yanınızda getirin. Çünkü bunları şehirden satın almak için bile uzun kuyruklara girmek zorunda kalabilirsiniz.



Tuvalet yerine çöp kutuları



* Kentin tamamında 5 bin tane tuvalet bulunuyor. Dolayısıyla bunların da önünde çok çok uzun kuyruklar oluşacağı malum. O yüzden yanınızda bolca tuvalet kâğıdı bulundurun. Çünkü muhtemelen parklardaki kuytu yerleri ya da boş çöp kutularını kullanmak zorunda kalacaksınız.



* Grup halinde gelecekseniz, aşırı kalabalıkta birbirinizi kaybetme olasılığınız hayli yüksek. Bu durumda birbirinizi bulabileceğiniz buluşma noktaları saptayın. En iyisi, şarjları dolu cep telefonlarınızla gelin. İyi şanslar!



Bu arada Obama’nın başkanlık görevini teslim alma törenini izlemek isteyenler için internette satışa çıkarılan biletler bir dakika içinde tükendi. (DHA)

