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Dünya

ABD FÜZELERİ LİBYA HAVA SAVUNMA HEDEFLERİNİ VURUYOR WASHINGTON (A.A)

20 Mart 2011 00:37

-ABD FÜZELERİ LİBYA HAVA SAVUNMA HEDEFLERİNİ VURUYOR WASHINGTON (A.A) - 19.03.2011 - Akdeniz'de konuşlu ABD savaş gemilerinden Libya'daki hava savunma sistemlerine füze saldırıları düzenleniyor.  Amerikalı savunma yetkililerince Washington'da düzenlenen brifingde, Libya'nın kıyı şeridindeki hedeflerin vurulmakta olduğu belirtildi.   Koalisyon güçlerinin, özellikle başkent Trablus ile Misrata çevresindeki hedefleri vurdukları bildirildi. Yetkililer, Bingazi çevresinde çok büyük bir operasyonun planlanmadığını ifade etti.  Amerikalı yetkililer, ABD'nin operasyonda öncü konumda olduğunu belirterek, ABD savaş uçaklarının da operasyonlara dahil olacaklarını kaydetti. Bölgede koalisyon güçlerine ait yaklaşık 25 savaş gemisi ile 3 ABD denizaltısı olduğu, 5 ABD keşif uçağının da operasyonda yer aldığı ifade edildi.  Operasyonlara, şu anda ABD, Fransa, İngiltere, Kanada ve İtalya'dan oluşan koalisyon güçleri katılıyor.  Koalisyon güçlerinin operasyonunun, ABD Afrika Komutanlığı'nda olduğunu belirten askeri yetkililer, ABD'nin harekata katılım kapasitesine elektronik saldırının da dahil olduğunu açıkladı. 

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