'ABD Fransız bakanları dinledi'



İfşa ettiği gizli belgelerle adını duyuran internet platformu Wikileaks'in yayınladığı belgelere göre, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) Fransız şirketleri dinledi. NSA, hisseleri Fransız Borsası'nda işlem gören 100 kadar şirketi takip etti.

NSA telekomünikasyon, enerji, çevre teknolojileri ve sağlık alanında faaliyet gösteren şirketlere ağırlık verdi.

Fransa'da maliye bakanlığı görevinde bulunan Francois Baroin ve Pierre Moscovici de dinlendi. Moscovici, halen AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi olarak görev yapıyor.

'Dostlar arasında casusluk' tepki çekiyor

Wikileaks'in geçen hafta yayınladığı belgelerde NSA'in Fransa cumhurbaşkanları François Hollande, Jacques Chirac ve Nicolas Sarkozy'i dinlediği iddiaları ortaya atılmış, Wikileaks kurucusu Julian Assange, yakında yeni ifşaatlarda bulunacaklarını açıklamıştı.

ABD istihbaratının küresel dinleme programı Avrupa'da tepkiye yol açıyor. NSA'in Merkel'in cep telefonunu dinlediği iddiası 2013'ün ekim ayında kamuoyuna yansımış, Merkel, "Dostlar arasında casusluk olmaz" diyerek tepkisini dile getirmişti.