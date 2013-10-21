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Dünya

'ABD, Fransa'da 70 milyon telefon konuşmasını kaydetti'

Le Monde'un haberine göre Ulusal Güvenlik Kurumu'nun, 10 Aralık 2012- 8 Ocak 2013 tarihleri arasında 70 milyondan fazla telefon görüşmesini kaydettiği belirtildi

21 Ekim 2013 14:25

Fransa'da yayımlanan Le Monde gazetesi, eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın sızdırdığı bilgi ve belgelere dayanarak Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) Fransa'da yapılan milyonlarca telefon konuşmasını kaydettiğini açıkladı.

Le Monde, 'US-985D' adı verilen bir program çerçevesinde Ulusal Güvenlik Kurumu'nun belli telefon numaralarından yapılan konuşmaları otomatik olarak kayıt altına aldığını gönderilen kısa mesajların da kaydedildiğini yazdı.

Fransız gazetesi, ortaya çıkan belgelerin, Ulusal Güvenlik Kurumu'nun sadece terör şüphelilerini değil, aynı zamanda iş ve siyaset dünyasından üst düzey kişileri de izlediğini gösterdiğini savunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri, Le Monde'un 'gizli' bilgi ve belgelerle ilgili haberi konusunda bir yorum yapmadılar.

Fransız gazetesinin açıklamaları, Almanya'da yayımlanan tıklayın Der Spiegel gazetesinin eski Meksika devlet başkanı Felipe Calderon'un elektronik posta mesajlarının izlendiği yolundaki haberinin ardından geldi.


BBCTürkçe

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