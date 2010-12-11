-ABD: FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIMAK İÇİN ERKEN SANTIAGO (A.A) - 10.12.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı William Burns, Brezilya, Arjantin ve Uruguay'ın "Filistin Devleti'ni tanıdıkları" yönündeki açıklamalarının ardından, bunun için erken olduğunu söyledi. Resmi bir ziyaret kapsamında Şili'de bulunan Burns, bu ülkelere atıfla, "Bu tür bir tanımanın erken olduğunu düşünüyoruz" dedi. Burns, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki devletli çözümün, sadece Filistinliler ve İsrailliler arasındaki müzareke vasıtasıyla gerçekleştirilebileceğini" de söyledi. Brezilya ve Arjantin, 1967 sınırlarını temel alan bir biçimde Filistin'i özgür ve bağımsız bir devlet olarak tanıdığını açıklamış, diğer bir Güney Amerika ülkesi Uruguay da gelecek yıl Filistin'i tanıyacağını bildirmişti.