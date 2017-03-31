ABD: Esad’ın gitmesi önceliğimiz değil

ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, BM oturumunda yaptığı konuşmada, Suriye Devlet Başkanı Esad’ın aslında barış için bir engel oluşturduğunu ancak Donald Trump yönetiminin Obama dönemindeki gibi Suriye'deki önceliğinin Esad'ın iktidardan uzaklaştırılması olmadığını kaydetti.

Nikki Haley, ABD’nin bunun yerine uzun vadeli siyasi çözüme ağırlık vereceğini ve bu süreçte Türkiye ve diğer bölgesel güçler ile işbirliğine gideceğini açıkladı. Haley, Suriye’nin müttefiki İran’ın etkisinin azaltılmasına çalışılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye’deki temasları sırasında Esad’ın kaderini Suriyelilerin kendilerinin belirlemesi gerektiğine işaret etmişti. Ankara’da yaptığı açıklamada Tillerson, Suriye Devlet Başkanı’nın “uzun vadedeki statüsünün” Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiğine vurgu yapmıştı. ABD eski başkan Obama ile Suriyeli muhalif gruplar ise Esad’ın iktidardan çekilmesini siyasi hedeflerinin ön şartı olarak belirlemişlerdi.

Suriyeli muhalifler Esad'ın gitmesinde ısrarlı

Cenevre’deki Suriye barış görüşmelerine katılan Suriyeli muhalif gruplar perşembe günü yaptıkları açıklamada Esad’ın iktidardan uzaklaştırılması hedefinde ısrarlı olduklarını bir kez daha yinelediler. Suriye Müzakere Yüksek Komitesi sözcüsü Salim el Muslat, "Muhalefet, Beşar Esad’ın şu ya da bu dönemde bir rol üstlenmesini hiçbir zaman kabul etmeyecektir. Biz tavrımızdan vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Cenevre’de şu sıralarda BM’nin arabuluculuğunda Suriye hükümeti ile muhalefet grupları arasında barış görüşmeleri sürdürülüyor. Ancak şimdiye kadar görüşmelerden somut bir sonuç alınamadı.

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afp/ÇA,GA