ABD: Esad'ın gitmesi artık önceliğimiz değil

Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Nikki Haley, Trump yönetiminin Suriye politikasıyla ilgili olarak "Önceki hükümetin yaptığı şekilde (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad'ın gitmesine odaklanamayız" açıklamasını yaptı.

Haley "Önceliğimiz artık orada öylece oturup Esad'ı görevden indirmeye odaklanmak değil" dedi.

Barack Obama'nın başkanlığı döneminde ABD Suriye'de Esad'ın görevden ayrılmasını şart koşuyor ve Esad'a muhalif grupları destekliyordu.

Ancak ABD'nin desteği, IŞİD'in bölgede etkisini artırmasının ardından başka gruplara kaydı.

Haley artık önceliklerinin "Suriye halkı için değişiklik yaratacak en iyi yolu aramak" olduğunu belirtti.

BBC'nin ABD Dışişleri muhabiri Barbara Plett Usher, Haley'nin ABD'nin zaten bir süredir uygulamakta olduğu politikayı açıkça dile getirmiş olduğuna dikkat çekiyor.

Geçen yıl Obama yönetiminin de Suriye'deki önceliği IŞİD ile mücadeleye kaymıştı.

Suriyeli muhaliflerin temsilcilerinden olan Farrah el- Atassi, Haley'nin açıklamalarını "talihsiz" olarak niteledi ve Amerikan yönetiminin kendilerine çelişkili mesajlar gönderdiğini öne sürdü.

Atassi "Beyaz Saray sözcüsü bugün açıkça Esad'ın geçiş döneminde yer alamayacağını söyledi" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla düzenlediği basın toplantısında, Haley'ninkilere benzer bir açıklama yaptı.

Tillerson, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geleceği ile ilgili bir soruya "Esad'ın gidip gitmeyeceğine Suriye halkı karar verir" yanıtını verdi.

Esad özellikle 2015'te Rusya'nın hava desteği vermeye başlamasının ardından gücünü yeniden toparlamaya başladı. Ocak ayında göreve gelen ABD Başkanı Donald Trump da Rusya ile daha yakın çalışma sözü vermişti.