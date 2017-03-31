T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

ABD: Esad'ın gitmesi artık önceliğimiz değil

Amerika Birleşik Devletleri'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, Trump yönetiminin Suriye politikasıyla ilgili olarak "Önceki yönetimin yaptığı şekilde (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad'ın görevden ayrılmasına odaklanamayız" açıklamasını yaptı.

31 Mart 2017 05:18

Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Nikki Haley, Trump yönetiminin Suriye politikasıyla ilgili olarak "Önceki hükümetin yaptığı şekilde (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad'ın gitmesine odaklanamayız" açıklamasını yaptı.

Haley "Önceliğimiz artık orada öylece oturup Esad'ı görevden indirmeye odaklanmak değil" dedi.

Barack Obama'nın başkanlığı döneminde ABD Suriye'de Esad'ın görevden ayrılmasını şart koşuyor ve Esad'a muhalif grupları destekliyordu.

Ancak ABD'nin desteği, IŞİD'in bölgede etkisini artırmasının ardından başka gruplara kaydı.

Haley artık önceliklerinin "Suriye halkı için değişiklik yaratacak en iyi yolu aramak" olduğunu belirtti.

BBC'nin ABD Dışişleri muhabiri Barbara Plett Usher, Haley'nin ABD'nin zaten bir süredir uygulamakta olduğu politikayı açıkça dile getirmiş olduğuna dikkat çekiyor.

Geçen yıl Obama yönetiminin de Suriye'deki önceliği IŞİD ile mücadeleye kaymıştı.

Suriyeli muhaliflerin temsilcilerinden olan Farrah el- Atassi, Haley'nin açıklamalarını "talihsiz" olarak niteledi ve Amerikan yönetiminin kendilerine çelişkili mesajlar gönderdiğini öne sürdü.

Atassi "Beyaz Saray sözcüsü bugün açıkça Esad'ın geçiş döneminde yer alamayacağını söyledi" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla düzenlediği basın toplantısında, Haley'ninkilere benzer bir açıklama yaptı.

Tillerson, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geleceği ile ilgili bir soruya "Esad'ın gidip gitmeyeceğine Suriye halkı karar verir" yanıtını verdi.

Esad özellikle 2015'te Rusya'nın hava desteği vermeye başlamasının ardından gücünü yeniden toparlamaya başladı. Ocak ayında göreve gelen ABD Başkanı Donald Trump da Rusya ile daha yakın çalışma sözü vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Amerika Birleşik Devletleri BM Büyükelçisi Nikki Haley TrumpSuriyeDevlet Başkanı Beşar) EsadBirleşik Devletleri Birleşmiş MilletlerBüyükelçisi Nikki Haley TrumpEsadObamaABD Suriye EsadABDIŞİDABD DışişleriBarbara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24