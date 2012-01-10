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Dünya

ABD Esad'ı "sorumluluğu reddetmekle" suçladı WASHINGTON (A.A)

10 Ocak 2012 23:33

-ABD Esad'ı "sorumluluğu reddetmekle" suçladı WASHINGTON (A.A) - 10.01.2012 - ABD, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı ülkesindeki şiddetin sorumluluğunu reddetmekle suçladı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Devlet Başkanı Esad kendi güçlerinin rolü konusunda tüm sorumluluğunu var gücüyle reddediyor gibi'' ifadesini kullandı. Nuland, Esad'ın bugün yaptığı konuşmaya değinerek, ''konuşmasında Arap Birliği, Suriye muhalefetinin çoğunluğu ve uluslararası toplumu içeren komploya işaret etmesinin şaşırtıcı olduğunu'' belirtti. Esad, Şam Üniversitesinde yaptığı ve Suriye devlet televizyonundan da canlı olarak yayımlandığı konuşmasında, krizin başında olanları izah etmenin kolay olmadığını ancak şimdi ''maskelerin düştüğünü ve her şeyin netlik kazanmaya başladığını'' dile getirmişti. Esad, Suriye'de güvenlik ve istikrarı sarsmaya çalışanların bundan sonra gerçekleri çarpıtmalarının mümkün olmadığını belirtmişti. Dış güçlerle beraber Suriye aleyhinde çalışanlara karşı hoşgörülü yaklaşmayacaklarını vurgulayan Suriye Devlet Başkanı, vatandaşlara ateş açılması için herhangi bir emir verilmediğini de söylemişti.

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