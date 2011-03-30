-ABD: ESAD, REFORMLARDA İLERLEME SAĞLAMALI WASHINGTON (A.A) - 29.03.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, siyasi reformlarda daha fazla ilerleme sağlaması ve vatandaşlarının talepleri yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, gazetecilere açıklamasında, ''Devlet Başkanı Esad'ın bir dönüm noktasında olduğuna inanıyoruz. Yıllardır bir reformcu olduğunu iddia ediyor ama siyasi reformlarda önemli bir ilerleme sağlamadı. Ona Suriye halkının taleplerini ve beklentilerini yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz'' dedi. Toner, Suriye hükümetinin istifasıyla ilgili bir soruya, ''Açıkçası ne olduğu belirsiz'' karşılığını verdi. -CLİNTON, SURİYE HÜKÜMETİNİN BASKISINI KINADI ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye hükümetinin, demokrasi yanlısı protestoculara yönelik sert baskısını kınadı. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı Uluslararası Libya Konferansı'ndan sonra açıklamada bulunan Clinton, yaptığı bir dizi görüşmelerde Suriye dahil birçok konuda görüş alışverişinde bulunduğunu belirterek, ''Suriye hükümetinin, göstericilere sert baskısını şiddetle kınadığımızı ifade ettim'' dedi. Clinton ayrıca konferansta Libyalı muhalifleri silahlandırma konusunun görüşülmediğini, ancak bunun BM kararı uyarınca yapılabileceğini ifade etti. Öte yandan, konferansa katılan Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe de Suriye'ye siyasi reform uygulama ve halkı ile diyalog içine girme çağrısında bulundu. Suriye için yaptırım veya BM müdahalesi zamanı olmadığını söyleyen Juppe, halk gösterilerine uygulanan tüm baskı ve şiddeti kınadığını belirtti. Juppe, BM talimatı olmamasına rağmen Libyalı muhaliflerin silahlandırılması konusunu ittifak ortaklarıyla görüşmeye hazır olduklarını ifade etti ve Libya lideri Kaddafi'nin sürgüne gidip gitmemesiyle ilgili bir soru üzerine de Kaddafi'nin ülkesinde geleceği olmadığını, ancak akıbetine Libya halkının karar vereceğini kaydetti.