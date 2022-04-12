ABD enflasyonunda yeni zirve

ABD'de mart ayında enflasyonda Ukrayna-Rusya savaşının güçlü etkileri izlendi.

Ülkede Mart ayında tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artış kaydetti. Böylelikle 40 yıllık zirve yenilenmiş oldu.

Aylık bazda enflasyon yüzde 1,2 olarak kaydedildi. Çekirdek gösterge olan gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Mart'ta yıllık yüzde 6,5 ile beklentilerin hafif altında kaldı. Aylık olarak çekirdek enflasyon ise yüzde 0,3 olarak kaydedildi.

Şubat ayında ABD'de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 7,9 olmuştu. Aylık enflasyon ise yüzde 0,8 olarak kaydedilmişti.