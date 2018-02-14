ABD enflasyon verisi öncesi dolar 3.80'in üzerinde, euro rekor kırdı (2)

(Borsa açılış verileriyle güncellendi)

İstanbul, 14 Şubat (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) faiz artırım rotasını etkileyecek verilerden enflasyonun açıklanması öncesinde, dolar dünkü 3.80 lira düzeyinde hareket ederken, euro erken saatlerde 4.7267 lira ile rekor kırdı. Avrupa para biriminin önceki rekoru, 28 Kasım\'da 4.7216 lira düzeyindeydi.

Günün ilk işlemlerinde dolar 3.80 - 3.81 lira aralığında hareket ederken, euro rekor düzeylerinden 4.70 - 4.71 lira aralığına çekildi.

Haftanın ikinci gününü yüzde 0.28 düşüşle 115 bin puanın altına çekilerek, 114 bin 495 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi yeni güne, yüzde 0.73 yükselişle 115 bin 329 puandan başladı.