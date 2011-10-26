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Dünya

ABD en büyük atom bombasını imha etti

ABD, soğuk savaş döneminde ürettiği B-53 tipi en büyük atom bombasını imha ederek bir dönemi sona erdirdi.

26 Ekim 2011 03:00

T24 - ABD, soğuk savaş döneminde ürettiği B-53 tipi en büyük atom bombasını imha ederek bir dönemi sona erdirdi.
 

Bir midibüs büyüklüğünde ve 4.5 ton ağırlığındaki atom bombası, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombasından tam 600 kat daha güçlü patlayıcılara sahipti.


ABD Ulusal Nükleer Güvenlik yetkilileri, dün Teksas eyaletinde parçalarına ayrılan B-53 tipi bombadan 135 kilogram yüksek derecede işlenmiş uranyum çıkarıldığını belirtti.


Yer altındaki tesisleri yok etmek için tasarlanan B-53, yaklaşık 150 kilogram patlayıcı ihtiva ediyordu.ABD, B-53 tipi bombaların imha edilmesine 1980'li yıllarda başlamıştı.



Soğuk savaş döneminde üretildi


Dün imha edilen bomba 1962 yılında, ABD ile Sovyetler Birliği arasında soğuk savaşın en üst seviyede yaşandığı bir döneme denk geliyor. Küba krizi nedeniyle iki ülkenin ilişkileri çok gergindi.



Atom bombası kullanan tek ülke


Dünyada atom bombası kullanan tek ülke olan ABD, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Japonya'yı dize getirmek için Hiroşime ve Nagazaki kentlerine üç gün arayla atom bombası atmıştı. Hiroşima'da 166 bin kişi hayatını kaybederken, Nagazaki de 80 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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