ABD ekonomisi yüzde 3.2 büyüdü

T24-



Ekonomistler, ABD ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,4 büyüme kaydedeceğini tahmin ediyorlardı.



ABD ekonomisi geçen yıl son çeyrekte yüzde 5,6 büyümüştü.



Büyüme rakamları, bir önceki çeyreğe göre yavaşlasa da ilk çeyrekte tüketici harcamaları yüzde 3,6 arttı. Geçen yılın son çeyreğinde tüketici harcamaları yüzde 1,6 artış göstermişti. ABD'de ekonomik aktivitenin yüzde 70'ini teşkil eden tüketici harcamaları GSYH'ya yüzde 2,55 katkıda bulunmuş oldu.



İç talebi karşılamak için ilk çeyrekte mal stoklarında 31,1 milyar dolarlık artış yaşandı. Böylece, 2008 yılı ilk çeyreğinden bu yana ilk kez artış yaşanmış oldu. Stoklardaki artış dışarıda tutulduğunda ekonomi yüzde 1,6 artış kaydetti.