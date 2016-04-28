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Ekonomi

ABD ekonomisi birinci çeyrekte binde 5 büyüdü

Büyüme, beklentilerin altında kaldı

28 Nisan 2016 19:24

ABD'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü veriye göre, birinci çeyrekte binde 5 ile beklentilerin altında büyüdü; çekirdek  kişisel tüketim harcamaları  (PCE) ise yüzde 2.1 arttı.

BusinessHT'nin haberine göre, Bloomberg anketine katılan ekonomistler ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.7 büyümesini bekliyorlardı.

ABD Ticaret Bakanlığı petrol fiyatlarındaki düşüşten dolayı Schlumberger ve Halliburton gibi firmaların kötü etkilenmesi ve bunun da firma harcamalarının düşmesiyle sonuçlanmasını büyümedeki yavaşlamanın nedenlerinden birisi olarak gösteriyor.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) ise aynı dönemde yüzde 2.1 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistler çekirdek PCE'nin ilk çeyrekte yüzde 1.9 artmasını bekliyorlardı.

ABD'de geçen yılın son çeyreğinde GSYH'deki büyüme yüzde 1.4, çekirdek PCE'deki artış ise yüzde 1.3 olarak açıklanmıştı.

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