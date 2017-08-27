ABD, ekonomik yaptırım uygulama kararı aldı; Venezuela'da 900 bin asker tatbikata başladı

ABD yönetimi, Başkanlık Kararnamesi çıkartarak Venezuela'ya karşı yeni ekonomik yaptırımlar uygulama kararı aldı. Ekonomik ve siyasi krizin yaşandığı Venezuela'da, Washington yönetiminin yaptırımlarına bir tepki olarak 900 bin asker ve milisin katılımıyla iki gün sürecek tatbikatlar başladı.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, başkent Caracas'ın doğusundaki Ulusal Muhafızlar tesisinde yapılan, 900 bin asker ve milisin katılımıyla iki gün sürecek tatbikatların açılışını yaptı.

Lopez, buradaki konuşmasında, Washington yönetiminin dün açıkladığı Venezuela'ya yönelik yaptırımlara karşı silahlı kuvvetlerin hükümetin yanında olduğunun altını çizerek, "Venezuela'da daha büyük demokrasiye giden yolda, imparatorluk daha çok hücumla yanıt veriyor." dedi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin Venezuela'da kriz çıkarmak istediğini öne sürerek, "Halkımızı ve demokrasimizi tüm imkânlarımızla savunacağız" demişti.