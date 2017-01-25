ABD ekonomi tarihinde bir ilk!

ABD'de Dow Jones Borsası endüstri endeksi, tarihinde ilk kez 20 bin seviyesinin üzerine çıktı. Donald Trump'ın ABD'nin yeni başkanı seçilmesinin ardından yükselişe geçen Dow endeksi, tarihinde ilk kez 20 bin seviyesinin üzerine çıktı. Dow Jones endeksi, Trump'ın göreve başladıktan sonra imzaladığı kararlarla yeni bir ralliye başlamıştı.

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomive enerji alanlarındaki vaatlerini gerçekleştirme yönünde attığı hızlı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılanmasıyla güne rekor seviyeden başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 119,86 puan (yüzde 0,60) artışla 20.032,57 puandan açılırken tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı ve analistler tarafından direnç seviyesi olarak kabul edilen 20.000 eşiğinin üzerine tırmandı.

Standard & Poor's 500 Endeksi 10,75 puan (yüzde 0,47) yükselişle 2.290,82 puan olurken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 38,16 puan (yüzde 0,68) değer kazanarak 5.639,12 puana ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı.

Analistler, Trump'ın pazartesi ve salı günleri imzaladığı başkanlık emirleriyle (executive orders), ekonomi ve enerji alanında yapmayı vadettiği planları hızlı şekilde yerine getirmedeki kararlılığının yatırımcılara güven vererek borsada alış pozisyonu almalarına neden olduğunu belirtti.

Pazartesi günü iş dünyası üzerindeki regülasyonların yüzde 75 veyadaha fazlasını kaldırmayı hedeflediğini bildiren Trump, salı günü de Amerikalı şirketlerin üretimlerini ABD'ye taşımaları için vergi oranlarında önemli ölçüde kesintiye gidilerek firmalara ivme sağlayacağını duyurmuştu.

Trump, salı günü de, Kuzey Dakota ve Keystone XL petrol boru hatlarının tamamlaması ve söz konusu projelerin çevre regülasyonlarını hızlandıracak başkanlık emirlerini imzaladı.

Dow Jones Borsası endeksi nedir?

ABD'nin önemli hisse senedi endekslerinden biri olan Dow Jones Borsası endüstri endeksi en büyük otuz şirketi içerir. İlk yayını 26 Mayıs 1896 da yapıldı, endeks 40,94de sayıma başladı.