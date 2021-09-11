"ABD, ekim ayında BioNTech aşısının 5-11 yaş grubuna yapılmasına izin verebilir"

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Üst düzey ABD sağlık yetkililerinin ABD'nin ekim ayında 5-11 yaş grubuna Pfizer/BioNTech aşısı yapılmasına izin verileceğine inandıkları belirtildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, bu tahminlerin BioNTech'in bu ay sonu itibariyle acil kullanım onayına başvurmaya yetecek kadar veriye sahip olacağı beklentisine dayandığını belirtti.

Kaynaklar, başvurudan 3 hafta sonra ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin ilacın 5-11 yaş grubunda kullanılmaya uygun olup olmayacağına karar verebileceğini ifade etti.

ABD'de Delta varyantının körüklediği salgın sürerken okulların açılması, birçok velinin aşının daha küçük yaş gruplarına ne zaman yapılacağını sorgulamasına sebep olmuştu.