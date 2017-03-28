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BBC Türkçe

ABD: Dünya çapındaki bir nükleer silah yasağı gerçekçi değil

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, nükleer silahları dünya çapında yasaklamanın gerçekçi olmayacağını, BM'de bu yasağın görüşüleceği Genel Kurul'a yaklaşık 40 ülkenin katılmayacağını söyledi.

28 Mart 2017 00:11

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, nükleer silahları dünya çapında yasaklamanın gerçekçi olmayacağını, BM'de (Birleşmiş Milletler) bu yasağın görüşüleceği Genel Kurul'a yaklaşık 40 ülkenin katılmayacağını söyledi.

ABD, İngiltere ve Fransa, nükleer silah yasağını tartışmayı hedefleyen oturuma katılmayacak ülkeler arasında yer alıyor.

120'den fazla ülke, nükleer silahları yasaklama planını destekliyor.

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Nikki Haley, ulusal güvenlik kapsamında, güvenilemeyecek 'kötü aktörlere' karşı nükleer silahların gerekli olduğunu söyledi.

Haley, "Ailem için nükleer silahların olmadığı bir dünyadan daha fazla istediğim bir şey yok. Ancak gerçekçi olmak zorundayız" dedi.

Büyükelçi, "Kuzey Kore'nin nükleer silahların yasaklanmasını kabul edeceğine inanan kimse var mı?" diye konuştu.

Kuzey Kore, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen bu alandaki silahlarını denemeye devam ediyor.

BM'nin nükleer silah yasağının görüşülmesine başlanması dair önerge, Ekim ayında kabul edilmişti.

İngiltere, Fransa, İsrail, Rusya ve ABD önergenin oylanması sırasında 'hayır' oyu kullanırken Çin, Hindistan ve Pakistan ise çekimser kalmıştı.

Türkiye de hayır oyu veren ülkeler arasında yer almıştı.

Önerge 113 lehte, 35 aleyhte ve 13 çekimser oyla kabul edilmişti.

1945 yılındaki saldırılarla, dünyada atom bombası kullanılarak hedef alınan tek ülke olan Japonya da 'hayır' oyu kullanmıştı.

Haley, "Bugün BM Genel Kurulu'na yaklaşık 40 ülkenin gelmediğini göreceksiniz" dedi.

Yasağı savunan cephenin önde gelen ülkelerinden İsveç'in Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom ise, 'nükleer silahların tam olarak yok edilmesine yönelimin zaman alacağını' söyledi.

Avusturya, İrlanda, Meksika, Brezilya ve Güney Afrika da yasağı savunuyor.

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