ABD: Duma'daki saldırıyı Suriye Hükümeti'nin gerçekleştirdiğinden eminiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'nin Duma bölgesinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarını değerlendirdi. Nauert, “Suriye Hükümeti'nin gerçekleştirdiğinden emin olduklarını” söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Rus ordusunun elinde Doğu Guta'daki bu provokasyonun organize edilmesinde İngiltere'nin doğrudan dahli olduğunu gösteren kanıt bulunduğunu" söylemişti.

Sözcü Nauert, Rusya'nın, Duma'daki saldırının arkasında İngiltere'nin olduğu yönündeki iddiasına ilişkin değerlendirmesinde ''Suriye rejimi sorumludur. Bu konuda hepimiz aynı fikirdeyiz. Rusya bilgi toplayıp bunları değiştiriyor." dedi. Nauert, Rusya'nın "hikâyeleri değiştirdiğini" iddia etti.

"İngiltere'nin bu saldırıyla bir alakası yoktu." ifadesini kullanan Nauert, "Suriye Hükümeti bu saldırıyı gerçekleştirdi." diye konuştu.

Sözcü Nauert, "Elinizde delil var mı?" şeklindeki soruya ise "Evet" yanıtını verdi.