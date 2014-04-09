ABD Donanması 'geleceğin savaş silahı'nı tanıttı

ABD Donanması geleceğn savaş silahı olarak gösterilen, barut yerine elektriğin kullandığı ses hızından 7 kat daha hızlı elektromanyetik raylı silahı tanıttı. Tamamen elektrikle çalışan raylı silah, yaklaşan füze ve uçakları saf dışı etmek için tasarlanmış. Elektromanyetik titreşimleri kullanarak namludan roket fırlatan silah çarpışma anında patlayan bir çelik eriyiği oluşturuyor.

Metn Güneş'in cnnturk.com'da yer alan haberine göre, ABD Donanması Baş Araştırmacısı Tuğamiral Matthew Klunder, CBS News'a yaptığı açıklamada, "Bir elektromanyetik raylı silah sadece elektrik kullanır, barut yoktur ve bir roketi bu şekilde ses hızından yedi kat daha hızlı bir şekilde fırlatabilir. Gökyüzünde bunun karşısında yaşamaya devam edebilecek hiçbirşey yok" dedi.

Testler hiper süratli füzenin üç kalın beton duvarı adete bir tereyağı gibi kestiğini gösterdi.

ABD Donanması şu anda aynı beceriyi gösteren füzlere sahip, ama her biri milyonlarca dolara mal oluyor, oysa elektromanyetik raylı silah 25 bin dolar gibi bir maliyetle geliyor.

Raylı silah aynı zamanda patlayıcı madde içermediği için denizciler için de daha güvenli olacak.

Silahın 2016 yılında donanmada test edilmeye başlanacağı açıklandı.