T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Donanması 'geleceğin savaş silahı'nı tanıttı

ABD Donanması 'ses hızından yedi kat daha hızlı' bir şekilde hedefi vurabilen ve geleceğin savaş silahı olarak gösterilen elektromanyetik raylı silahı tanıttı

09 Nisan 2014 16:24

ABD Donanması geleceğn savaş silahı olarak gösterilen, barut yerine elektriğin kullandığı ses hızından 7 kat daha hızlı elektromanyetik raylı silahı tanıttı. Tamamen elektrikle çalışan raylı silah, yaklaşan füze ve uçakları saf dışı etmek için tasarlanmış. Elektromanyetik titreşimleri kullanarak namludan roket fırlatan silah çarpışma anında patlayan bir çelik eriyiği oluşturuyor.

Metn Güneş'in cnnturk.com'da yer alan haberine göre, ABD Donanması Baş Araştırmacısı Tuğamiral Matthew Klunder, CBS News'a yaptığı açıklamada, "Bir elektromanyetik raylı silah sadece elektrik kullanır, barut yoktur ve bir roketi bu şekilde ses hızından yedi kat daha hızlı bir şekilde fırlatabilir. Gökyüzünde bunun karşısında yaşamaya devam edebilecek hiçbirşey yok" dedi.

Testler hiper süratli füzenin üç kalın beton duvarı adete bir tereyağı gibi kestiğini gösterdi.

ABD Donanması şu anda aynı beceriyi gösteren füzlere sahip, ama her biri milyonlarca dolara mal oluyor, oysa elektromanyetik raylı silah 25 bin dolar gibi bir maliyetle geliyor.

Raylı silah aynı zamanda patlayıcı madde içermediği için denizciler için de daha güvenli olacak.

Silahın 2016 yılında donanmada test edilmeye başlanacağı açıklandı.

 

ETİKETLER

abddonanmageleceğin savaş silahıelektromanyetik raylı silah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24