ABD, Doğu Avrupa'da askeri varlığını artırıyor

ABD ordusu, Doğu Avrupa'da askeri varlığını artırma kararı aldı.

Ordunun yazılı açıklamasında bu karara gerekçe olarak "Rusya'nın saldırgan tutumu" gösterildi.

Gelecek yıldan itibaren ABD, Doğu Avrupa ülkelerine üç hücum tugayı konuşlandıracak.

BBC'nin diplomasi muhabiri bu adımın, Rusya ile Ukrayna krizi nedeniyle ilişkilerin gerilmesinin ardından ABD'nin Nato'da yaptığı en kapsamlı askeri güçlendirme olduğunu söylüyor.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da geçen ay yaptığı açıklamada, 2017 yılında Avrupa savunma bütçesini dört katına çıkaracağını duyurmuştu.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırmasıyla bölgede daha sık tatbikat yapma kapasitesi de artmış olacak.

ABD ordusunun üst düzey Avrupa komutanı General Philip Breedlove, yazılı açıklamasında "Plan, Doğu Avrupa ve diğer bölgelerde Rusya'nın saldırganlığının ardından Nato müttefiklerimiz ile ortaklarımıza güven verici, dengeli ve güçlü yaklaşımımızı gösteriyor" dedi.



"Rusya'nın tank gönderme niyeti yok"



Breedlove, "Mütteviklerimiz ve ortaklarımız daha fazla kabiliyet görecek. Ülkelerinde daha modern ekipmana sahip zırhlı birliklerin varlığını daha sık görecekler" mesajı verdi.

Her bir tugay, bölgede dokuz ay dönüşümlü görevlendirilecek.

Bir tugayda yaklaşık 4500 askeri ve askeri araç ile diğer askeri malzemeler olacak.

ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Robert Work, Wall Street Journal gazetesine açıklamasında 'bir olay çıkması durumunda savaşabilecek bir tümenin de bulunacağını' söyledi.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinden sonra Rusya ile Batı arasındaki diplomatik ilişkiler de gerildi.

Rusya, Nato'yu, Ukrayna'daki krizi Rusya sınırlarına yaklaşmak için bir 'bahane olarak' kullanmakla suçluyor.

Deutsche Welle'ye konuşan Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Anatoly Antonov "Rusya'nın tanklarını Baltık ülkelerine, Sofya'ya ya da Budapeşte'ye göndereceğine dair hikâyeler dolaşıyor. Hiç kimsenin böyle bi niyeti yok" dedi.