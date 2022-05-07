ABD Dışişlerinden Yunan adaları açıklaması: Türkiye'nin ihlalleri ve uçuşları kışkırtıcı; ABD bu durumu desteklemiyor

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege’de yaşanan ‘hava sahası ihlali’ gerilimi tırmanırken, ABD’den Yunanistan’a destek geldi. Amerika Birleşik Devletleri Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Yunan adaları üzerindeki ihlallerinin ve uçuşlarının “kışkırtıcı” olduğunu vurgularken, ABD’nin bu durumu desteklemediğini söyledi.

Daha önce Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye'ye savaş uçakları ile Yunan hava sahasını ihlal etmeyi durdurması çağrısında bulunarak, bu tarz adımların Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası kritik bir dönemde NATO'nun birlik ruhuna zarar verdiğini söylemişti.

Sözcü'nün haberine göre Nuland da konuyla ilgili yaptığı açıklamada Miçotakis’e destek oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda yetkili bir isim olan Nuland, Türkiye’nin ABD’den F-16 alımına da değindi. Türkiye’nin F-16 satın almakla ilgilendiğini vurgulayan Nuland, "Türkiye ile görüşmeler sürüyor. Ancak henüz bir sonuca varmadık." dedi.

"Bütün problemlerimizin barışçıl yol ve yöntemlerle çözümünü istiyoruz"

Öte yandan, Yunanistan merkezli Kathimetini gazetesi, Türkiye’nin 26-28 Nisan tarihleri arasında hava sahasının 30 kez ihlal edildiğini NATO’ya bildirdiğini açıkladı.

Bugün de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Ege, Akdeniz ve Kıbrıs’ta yaşanan sorunlara dikkat çektiği bir konuşma yaptı. Akar, “Biz tüm faaliyetlerimizde uluslararası hukuktan, diyalogdan yanayız. Bütün problemlerimizin barışçıl yol ve yöntemlerle çözümünü istiyoruz. Buna rağmen maalesef Yunanistan provokatif eylem ve söylemleri ile yayılmacı ve saldırgan politikalarını sürdürüyor” dedi.