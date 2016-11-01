"ABD Dışişleri'nden üst düzey bir yetkili, 'Gülen cemaati masum bir dini hareket olmayabilir' dedi"

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkilinin, 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunduğu iddia edilen Fethullah Gülen cemaatine ilişkin olarak, "Masum bir dini hareketten ziyade organize suç örgütlerinin kara para aklamak için para saklayan kişileri gibi görünüyorlar. Gülen hakkındaki iddialarda haklılık payı olabilir" dediği öne sürüldü.

ABD'nin AP haber ajansına dayandırdığı haberine göre, isminin gizli tutulmasını isteyen üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada, Türkiye hükümetinin Gülen hakkındaki suçlamaları için yeterli ve makul gerekçeler olduğunu söyledi.

"Cemaat tarafından işletilen vakıf ve eğitim kurumlarının şüpheli bir yapısı ve finansmanı olduğunu" ifade ettiği iddia edilen yetkilinin, Türkiye'nin, darbe girişiminin arkasında Gülen'in olduğu iddiasına dair ABD makamlarına ilettiği belgelerin incelenmesine devam edildiğini hatırlattığı ileri sürüldü.

Darbe girişimi sonrası 'FETÖ' operasyonlarına da değinen yetkili, "Türkiye'ye, demokratik normlara uyması için açık bir şekilde çağrıda bulunmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.