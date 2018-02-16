ABD Dışişleri Sözcüsü'nden 'Türkiye ve İran' açıklaması: Gelecekte yaptırım olmazsa çok şaşırırım

ABD'nin yaptırım listesinde yer alan Rus askeri ve istihbarat kuruluşlarıyla ilişkide olan 'Türkiye ve İran'a yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorulan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "Yaptırım öngörüsünde bulunmuyoruz, ama gelecekte yaptırım olmazsa çok şaşırırım. Tamam mı?'' dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 füzeleri ile ilgili olarak da "anlaşmanın henüz imzalandığını düşünmediği" belirterek "NATO anlaşmasına göre üyelerin aldığı silahlar NATO sistemlerine uyumlu olmalı" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın brifinginde, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunurken, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alımı gerekçesiyle yaptırım uygulanması ihtimalini de değerlendirdi.

"Tillerson, Erdoğan'a S-400' sordu mu?"

Bir gazeteci, S-400 alımının, Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımla Karşılık Vermesi (CAATSA) yasasını ihlal ettiğini söyleyerek Tillerson'ın bu konuyu Erdoğan'la konuşup konuşmadığını sordu.

"Yaptırım meselesine bakacağız"

Nauert, "S-400 anlaşmasının henüz imzalandığını düşünmüyorum. İmza gerçekleşmediği için de yaptırımların ihlali anlamına geliyor mu, bilemiyorum. Ama Türkiye'ye hep şunu söyledik; NATO anlaşmasına göre üyelerin aldığı silahlar NATO sistemlerine uyumlu olmalı" karşılığını verdi.

Hatırladığı kadarıyla S-400 için NATO sistemleriyle uyumsuz diye bir değerlendirme bulunmadığını, bunun, temelde, NATO içindeki ülkelerin bu teçhizatla çalışabileceği anlamına geldiğini, ama kendisinin anladığı kadarıyla S-400'ün NATO sistemleriyle uyumlu çalışamayacağını anlatan Nauert, ''Yaptırım meselesine ise bakacağız'' dedi.

"Sadece mali bir mesele değil"

Ardından ABD'nin yaptırım listesinde yer alan Rus askeri ve istihbarat kuruluşlarıyla ilişkide olmaya devam edenlere yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorulunca, ABD Dışişleri Sözcüsü, 29 Ocak listesindekilere henüz yaptırım uygulamaya başlamadıklarını, onları izlemeye aldıklarını söyledi.

Sadece mali sınırı aşanlara değil, belli bir sınırı aşanlara yaptırım uygulayabileceklerini, bunu değerlendirirken pek çok etkeni hesaba katacaklarını aktaran Nauert, ABD Dışişleri'nin bu binadakilerle birlikte dünya çapındaki temsilciliklerinde de yüzlerce personelinin olduğunu, bunların işinin satışlar dahil çok sayıda dış mali işlemi taramak ve yaptırım eşiğinin aşılıp aşılmadığını belirlemek olduğunu anlattı.

" 'Türkiye'yi kızdırmak ulusal çıkarlara aykırı' etkeni"

''Tekrarlıyorum, bu sadece mali bir mesele değil. Pek çok şey hesaba katılıyor'' vurgusu yapan Nauert'e, bunun üzerine şu soru yöneltildi: ''ABD Dışişleri'nden üst düzey bir yetkili, yaptırımların ulusal güvenlik çıkarlarına ters düşmemesi gerektiğine dair bir kriterden söz etmişti. Bu, temelde, Türkiye'ye milyarca dolarlık S-400 satışı gibi bir şeyi de kapsayabilir. 'Şu sıra gerçekten Türkiye'yi sinirlendirmek istemiyoruz, dolayısıyla bizim için sorun yok' diyebilirsiniz.''

"Türkiye umursamıyor"

NATO anlaşmasına göre üyelerin aldığı silahların NATO sistemlerine uyumlu olması gerektiği, anladığı kadarıyla S-400'ün bu standardı karşılamadığı görüşünü tekrarlayan ABD Dışişleri Sözcüsü'ne gazeteci ''Tamam, ama bunu umursamıyorlar ve ne olursa olsun yapmak istiyorlar'' karşılığını verdi.

"Yaptırım eşiğini aşmıyor, bırakalım geçsin der miyiz"

Nauert ''Bu yüzden biz de satın alınmasına karşı çıkarız. Ama teklif aşamasındaki satın almaların statüsünün ne olduğunu bilmiyorum. Sizin sorunuz bağlamında şu an varsayımsal bir durum. Fark ettiğimiz ama 'yaptırım eşiğini aşmıyor, bırakalım geçsin' dediğimiz belli bir anlaşma var mı, bilmiyorum. Her şey daha çok yeni, çok yeni bir yaptırım yasası, daha yeni uygulamaya başladık ve personelimiz hala tüm bunların üzerinden geçmekle meşgul'' diye konuştu.

Bunun üzerine üst üste ''Türkiye için de mi'', ''İran için de mi'' soruları yöneltildi.

"Gelecekte yaptırım çıkmazsa şaşarım"

ABD Dışişleri Sözcüsü, ''Yaptırım öngörüsünde bulunmuyoruz, ama gelecekte yaptırım olmazsa çok şaşırırım. Tamam mı?'' dedi.



