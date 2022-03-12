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Dünya

ABD Dışişleri Sözcüsü Price: Türkiye'nin Ukrayna konusundaki diplomatik girişimlerinden memnunuz

"Türkiye, Fransa ve İsrail gibi yakın ortaklarımız Rusya ile diplomatik süreçleri devam ettiriyor"

12 Mart 2022 00:56

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin çözümü konusunda Türkiye'nin göstermiş olduğu diplomatik çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

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