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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Harf: Bir kağıdın imzalanmasının yeteceği noktayı geçtik

Marie Harf, Suriye'nin Kimyasal Silahlar Konvansiyonu'nu imzalayacağını açıklaması üzerine, 'sadece bir kağıdın imzalanmasının yeteceği noktayı geçtik. Bunun eylemlerle doğrulanması lazım' dedi

14 Eylül 2013 04:15

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, Suriye'nin Kimyasal Silahlar Konvansiyonu'nu imzalayacağını açıklaması üzerine, "Mesele sadece bir kağıt imzalanması değil, ondan fazlası. Sadece bir kağıdın imzalanmasının yeteceği noktayı geçtik. Sadece böyle bir beyanda bulunmak yetmez, bunun eylemlerle doğrulanması lazım" dedi.

Günlük basın toplantısında, Cenevre'deki görüşmelerde Suriye'nin kimyasal silahlarına yönelik izlenmesi gereken en iyi yolun ne olacağının konuşulduğunu açıklayan Harf, ABD'nin bazı kuşkuları bulunduğunu ama daha önce Suriye'nin kimyasal silah sahibi olduğunu inkâr ettiği ve Rusya'nın Suriye konusundaki tutumu gözönüne alındığında, son 72 saatte önemli ilerleme katedildiğine inandıklarını ifade etti.

Harf, BM denetimcilerinin yayınlayacağı rapor hakkında bir soru üzerine, BM raporunun, kendilerinin zaten söylediği gibi, Suriye'de 21 Ağustos'ta kimyasal silah kullanıldığını doğrulayacağına inandıklarını bildirdi.

Suriye'nin Kimyasal Silahlar Konvansiyonu'nu imzalayacağına yönelik açıklamasının sorulması üzerine de Harf, "Mesele sadece bir kağıt imzalanması değil, ondan fazlası. Ayrım yapmadan kimyasal silah kullandılar ve bin 400 masum sivili öldürdüler. Sadece bir kağıdın imzalanmasının yeteceği noktayı geçtik. Sadece böyle bir beyanda bulunmak yetmez, bunun eylemlerle doğrulanması lazım" dedi.

Sözcü Harf, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a doğum günü kartı göndermesiyle ilgili soru üzerine, Esad'ın kendilerinden doğum günü kartı alamayacağını, son birkaç haftada gördüğü tek şeyin askeri harekât tehdidi olduğunu söyledi.

 

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