ABD Dışişleri: S-400 konusunda fikrimiz değişmedi; Türkiye ile hem ortak çıkarlarımız hem de anlaşmazlıklar var

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı konusunda Washington'un tutumunun değişmediğini söyledi. Öte yandan Price, "Türkiye ile hem ortak çıkarlar hem de anlaşmazlıklarımız var" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Price, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin S-400'ler konusundaki tutumunun değişmediğini belirterek, sistemlerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını tekrarladı. Türkiye'ye yönelik ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımların S-400 alımı nedeniyle uygulandığı hatırlatmasını yapan sözcü, "Türkiye ile hem ortak çıkarlarımız hem de ihtilaflarımız var" dedi.

Öte yandan Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, önümüzdeki günlerde Türkiye Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme düzenleyebileceği bilgisini verdi.