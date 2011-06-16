-ABD DIŞİŞLERİ: PAKİSTAN'LA GÜÇLÜ İLİŞKİLERİMİZ VAR WASHINGTON (A.A) - 15.06.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, ABD ile Pakistan arasındaki ilişkilerin güçlü ve gerekli olduğunu belirtti. Mark Toner yaptığı açıklamada, "Pakistanlı meslektaşlarımızla güçlü bir ilişkimiz var ve sıkıntılar ortaya çıktığı zaman da bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi. New York Times gazetesinin, CIA'in geçen ay düzenlediği Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyon için kullandığı 5 muhbirin, Pakistan askeri istihbaratı tarafından yakalandığı haberiyle ilgili yorum yapmayı reddeden Toner, "ilişkilerdeki güçlükler konusunda açık sözlü olduklarını, ancak iki ülkenin birbirine ihtiyacı olduğunu da düzenli olarak dile getirdiklerini" söyledi. Toner, iki ülke arasındaki işbirliği sonucunda birçok aşırı dinci unsurun ortadan kaldırıldığını hatırlatarak, "bu sorunları ele almaları gerektiğini, çünkü bunu yapmanın kısa ve uzun vadede iki ülkenin de çıkarına olduğunu" kaydetti. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney de ikili ilişkilerin "son derece önemli" ve "karmaşık" olduğunu söyleyerek, "terörizmle ve teröristlerle savaşlarında Pakistan'ın işbirliğinin önemli ve hayati olduğunu" ifade etti. Amerikan New York Times gazetesinin Amerikan yetkililerine dayanarak verdiği haberde, CIA'in geçen ay düzenlediği Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyon için kullandığı 5 muhbirin Pakistan askeri istihbaratı tarafından yakalandığı belirtilmiş, Pakistan'da tutuklanan bu CIA muhbirlerinin akıbetinin ne olduğunun bilinmediği kaydedilmişti. Pakistan ordusu, ordu mensubu kimsenin tutuklanmadığını açıklamıştı.