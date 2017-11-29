T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Dışişleri: Kuzey Kore tehtidi barışçıl yollarla çözülebilir

İstanbul, 29 Kasım (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin oluşturduğu tehtidin halen barışçıl yollarla çözülebileceğinin altı çizildi

29 Kasım 2017 13:39

İstanbul, 29 Kasım (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin oluşturduğu tehtidin halen barışçıl yollarla çözülebileceğinin altı çizildi.
Açıklamada, ABD’nin Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze tatbikatını kınadığı ve ülkenin komşularını, bölgeyi ve küresel istikrarı tehtit ettiği duyuruldu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore’nin nükleer silah denemelerine bir son vermesi ve uluslararası toplulukların ortak bir bildiri ile Kuzey Kore’ye kitle imha silahları programlarını terk etme çağrısı yapmaları çağrısında bulundu.
Tüm ulusların, Kuzey Kore’ye karşı, Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yanı sıra ekonomik ve diplomatik tedbirler almaları gereğinin altını çizen açıklamada, uluslararası topluluğun denizciliğe ait güvenliği artırmak adına yeni adımlar atılması gerektiği vurgulandı.
Kanada ile partner olan ABD, Birleşmiş Milletlere bir toplantı çağrısı yaparak küresel topluluğun Kuzey Kore’nin oluşturduğu tehtide nasıl bir karşılık verileceğinin görüşülmesi gerektiğini duyurdu.
Diplomatik çözümlerin halen mümkün olduğunun altını çizen açıklamada, ABD’nin, Kuzey Kore’nin nükleer programlarına son vermeye ve kavgacı tavrını bitirmeye yönelik barışçıl çözümler arayışının devam ettiği kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kasım DHAABD Dışişleri BakanlığındanKuzey KoreninAçıklamada ABDnin Kuzey KoreninABD Dışişleri Bakanlığı Kuzey KoreninKuzey KoreyeTümBirleşmiş MilletlerKanadaABD Birleşmiş MilletlereDiplomatikABDnin Kuzey Korenin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24