ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye’ye kınama ve çağrı

ABD'nin günlük basın brifinginde konuşan Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, yaptığı basın açıklamasında, Büyükada'da gözaltına alınan 10 insan hakları aktivistlerinin altısının tutuklanmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Nauert, "ABD, insan hakları aktivistlerinin tutuklanmasını şiddetle kınamakta ve hemen serbest bırakılmaları çağrısında bulunmaktadır" dedi.

Sözcü Nauert'in açıklamaları ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından da Twitter aracılığı ile paylaşıldı.

Açıklamada, "Son günlerde Türkiye'de olanları izlemişsinizdir. ABD altı saygın insan hakları aktivistinin tutuklanmasını şiddetle kınamakta ve hemen serbest bırakılmaları çağrısında bulunmaktadır. Tutuklananlar arasında, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve birkaç yabancı da yer almaktadır. Yetersiz kanıtla veya şeffaflık olmadan yapılan bu tür adli takibatlar, Türkiye'de hukukun üstünlüğünü ve ülkenin bireysel haklara saygı yükümlülüklerini baltalamaktadır. ABD, Türk makamlarını bu suçlamaları düşürmeye, gözaltına alınanları serbest bırakmaya ve OHAL'in bireylerin rastgele yargılanmasına izin veren hükümlerini kaldırmaya çağırmaktadır. ABD, bu konuyu izlemeye devam edecektir" denildi.