ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Serkan Gölge açıklaması: Cezanın düşürülmesini memnuniyetle karşıladık

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de tutuklu bulunan Türk-Amerikan çifte vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge hakkındaki hapis cezasının 7.5 yıldan 5 yıla düşürüldüğünü belirterek, mahkemenin kararından memnuniyet duyulduğu açıklamasında bulundu.

Bakanlık sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada “Türk mahkemesinin Dr. Gölge’nin cezasını düşürme kararından memnuniyet duyduk. Bununla birlikte, Dr. Gölge’nin davasının güvenilir kanıtlardan yoksun olduğuna ve derhal serbest bırakılarak ailesine tekrar kavuşması gerektiğine inanmayı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

Türkiye’deki ABD vatandaşları ile ABD diplomatik misyonlarının yerel çalışanlarına yönelik yargılamaların 'adil olmadığını' savunan Nauert, diğer adli kovuşturmalarla birlikte Gölge’nin davasını da yakından izlemeye devam edeceklerini kaydetti.

NASA çalışanı Serkan Gölge, Hatay 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı 'FETÖ' davasının şubat ayında görülen son duruşmasında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla yargılanmış ve 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Gölge, cezaya Adana’daki mahkemede itiraz etmişti.

Gölge’nin avukatı Ali Bilgin'in Al-Monitor'le paylaştığı bilgilere göre mahkeme NASA çalışanının serbest bırakma talebini kabul etmedi ancak cezasını 5 yıla düşürdü, 'terör örgütü üyeliği' mahkumiyetini de 'terör örgütüne yardım'a çevirdi.

Tutuklanmadan önce Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’nde çalışıyordu. Gölge, uzay radyasyonunun astronotlar üzerindeki etkisini araştırıyordu. Eşi ve iki çocuğuyla aile ziyareti için gittiği Hatay’da 2016 yılında darbe girişiminden bir hafta sonra ihbar üzerine tutuklanmıştı. Serdar Gölge suçlamaları reddediyor ve şimdi de bir üst mahkemeye itiraz etmeye hazırlanıyor.