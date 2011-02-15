-ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN FARSÇA TWITTER ATAĞI WASHINGTON (A.A) - 15.02.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı, Twitter'da Farça sayfa açtı. Sosyal paylaşım ağlarının, Tunus ve Mısır'daki devrimlerin yaşanmasına önemli etkisinin ardından ABD, İran'daki internet kullanıcılarına ulaşmak için harekete geçti. Twitter'da Farsça yayım yapan sayfa açan bakanlık, ilk mesajında "ABD Dışişleri Bakanlığı, İranlılar arasındaki sosyal medyanın tarihi rolünün farkında. Biz de sohbetlerinize katılmak istiyoruz" ifadesini kullandı. Bakanlığın bu mesajı, İran'daki muhalif liderler ve aktivistlerin, Mısır'daki devrimi desteklemek için gösteri yapılması çağrısından önce yayımlanırken, ABD Dışişleri Bakanlığı Twitter'daki ikinci mesajında da "İran, Mısırlıların faaliyetlerini överken, kendi halkının bu tür eylemlerini kanunsuz ve gayri meşru olarak gördüğünü gösteriyor" cümlesini yazdı. Bakanlık, üçüncü mesajında da "İran'a, Mısırlıların Kahire'deki yaptığı gibi gösteri yapma hakkını kendi halkına da tanıması" çağrısında bulundu. Mısır'daki olayların bu derecede büyüyeceğinin daha önceden ABD istihbarat birimleri tarafından öngörülememesi ABD medyasında birçok tartışma yaratmış, bu tartışmalarda istihbarat birimlerinin Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarına ve buralardaki tartışmalara neden dikkat etmediği sorgulanmıştı.