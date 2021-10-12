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Dünya

ABD: NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz

12 Ekim 2021 23:11

ABD Dışişleri Bakanlığı, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine başsağlığı diliyoruz." açıklamasını yaptı. 
 
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu iki özel harekat polisi şehit olmuştu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'den Türkiye'ye yönelik düzenlenen saldırılara tahammülün kalmadığını belirtirken, "En kısa sürede bu sorunun çözümü için gereken adımları atacağız" demişti. 
 
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Abdpolisşehit
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