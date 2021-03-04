ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan UCM'nin İsrail'e karşı başlattığı soruşturmaya tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Filistin topraklarında iddia edilen savaş suçları hakkında soruşturma başlatmasını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi ve "Mahkemenin bu konuda yargılama yetkisi yok" dedi.

Price, UCM'nin İsrail'e karşı başlattığı soruşturmaya yetkisinin olmadığını öne sürerken, "İsrail'in haksız yere hedef alındığını" söyledi. Price, Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'i haksız yere hedef almaya çalışan muhalif eylemler de dahil olmak üzere İsrail'e ve onun güvenliğine olan güçlü bağlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Mahkemenin bu konuda yargılama yetkisi yok."

Price, Filistin'in bağımsız bir devlet olma yeterliliğine sahip olmadığını, dolayısıyla da UCM'ye üye olamayacağını, bu bağlamda da UCM'nin "işgal altındaki Filistin topraklarında" soruşturma yürütemeyeceğini savundu.

Dışişleri Sözcüsü ayrıca, "Bu durumda Filistinliler savaş suçu iddiaları için nereye gitsinler?" şeklindeki ısrarlı bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

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