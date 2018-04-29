ABD Dışişleri Bakanlığı Körfez ülkelerinin Katar 'ablukasını' sorguladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Körfez bölgesindeki Arap ülkelerinin Katar'a 'ekonomik ve siyasi abluka koymalarına neden olan şikayetlerini halen detaylandırmamaları' karşısında şaşırdıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Katar ile komşu ülkeleri arasındaki diplomatik krizinin başlangıcından bu yana zaman geçtikçe Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin eylemleri üzerine şüphelerin daha da arttığını söyledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran'da "terörizme destek verdikleri" suçlamasıyla Katar'la tüm ilişkilerini kestiklerini açıklamıştı.

Sözcü Heather Nauert, "Geldiğimiz noktada, çok basit bir soruyla karşı karşıyayız: Attıkları adımlar gerçekten Katar'ın terörizme verdiği iddia edilen desteğine ilişkin endişelere mi dayanıyordu, yoksa GCC (Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi) ülkeleri arasındaki uzun süreli şikayetlere mi?" dedi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, ABD'nin önemli mütteffikleri.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Katar karşısında koruduğu sert yaklaşımıyla da çelişiyor.

Trump, Katar'dan "teröre finansal destek vermeyi sonlandırmasını" istemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Riyad ve Abu Dabi'nin eylemlerini açıkça sorgulaması Washington'ın tarafların krizi bir an önce sonlandırmasını istediğine işaret ediyor.

Sözcü Nauert, "Bütün taraflara çağrı yaptık: Bitirelim şu işi. Süreci başlatalım" diye konuştu.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Tani'nin de önümüzdeki hafta Washington'a gitmesi bekleniyor.

El Tani, ticaret ve seyahat ablukalarını kaldırmadıkları takdirde komşu Körfez ülkeleriyle olan gerilimin azaltılması için taraflarla müzakere etmeyeceğini duyurmuştu.

ABD'nin açıklamasına Riyad ya da Abu Dabi'den henüz resmi bir yanıt gelmedi.

Katar'ın ABD Büyükelçisi Meshal Hamad El Tani ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin krizi çözeceğine inandığını söyledi.

Pentagon daha önce de krizin ABD'nin bölgedeki IŞİD'e karşı yürüttüğü mücadeleyi zora soktuğuna dikkat çekmişti.

ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü de Katar'da bulunuyor.

Ülkenin başkenti Doha'nın yaklaşık 30 kilometre güneybatısında bulunan El Udeyd askeri üssünde 11 bin ABD askeri görev yapıyor. Üs Suriye ve Irak'ta IŞİD karşıtı operasyonlarda da etkin rol oynuyor.